Трамп: Не может быть мира, если у Ирана появится ядерное оружие

22:18 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что мира с Ираном не может быть, если страна получит ядерное оружие, выразив при этом уверенность, что Тегеран все еще хочет заключить с Вашингтоном соглашение по иранской ядерной программе.

"Для всех тех людей, которые говорят, что они хотят мира, сообщаю: не может быть мира, если у Ирана появится ядерное оружие. Так что для всех тех чудесных людей, которые не хотят ничего делать с получением Ираном ядерного оружия - это не мирный вариант", - заявил Тра‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​мп в интервью The Atlantic в субботу.

При этом американский президент выразил уверенность, что власти Ирана все еще хотят "заключить сделку" по своей ядерной программе.