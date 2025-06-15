В ночь на 15 июня Израиль провел серию ударов по объектам инфраструктуры и по зданию Минобороны в Тегеране
09:00 15.06.2025 Источник: Интерфакс
ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по топливохранилищам в Тегеране, а также - по зданию министерства обороны, сообщают иранские СМИ. По данным властей Ирана, под удары попали два хранилища топлива на северо-западе и на юге столицы. Кроме того, агентство "Тасним" передает, что от удара с воздуха пострадало одно из зданий Минобороны Ирана. Ущерб агентство называет незначительным.
Целями ударов Израиля по Ирану в ночь на воскресенье стало Минобороны и его структуры в Тегеране, сообщают иранские СМИ. По данным агентства "Тасним", ночью Израиль атаковал штаб-квартиру министерства, был нанесен "незначительный ущерб" одному из административных зданий. Агентство информирует, что отдельный удар в том же районе был нанесен по структуре Минобороны - Организации оборонных инноваций и исследований.
В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что была совершена "масштабная серия ударов по объектам инфраструктуры иранского проекта создания ядерного оружия".
В сообщении подтверждается, что атаке подверглись штаб-квартиры Минобороны и Организации оборонных инноваций и исследований в иранской столице, а также "другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим прятал свой ядерный архив".
Израиль в рамках операции против Ирана не исключает, что целью может стать иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильский источник. "Удар по Хаменеи не под запретом", - сообщил источник, добавив, что в своем стремлении уничтожить иранскую ядерную программу Израиль не отказывается от любых потенциальных задач.
Сообщается также, что дальнейшие действия Израиля неизбежны, планируются новые серьезные удары.
НОВОСТИ
- 09:15 15.06.2025
- В воскресенье в Москве сохранится прохладная погода с небольшими дождями - синоптики
- 09:10 15.06.2025
- Трамп пообещал применить всю мощь ВС США, если Иран нападет каким-либо образом
- 09:05 15.06.2025
- Иран в ночь на 15 июня нанес удары по Хайфе и центральным районам Израиля
- 22:18 14.06.2025
- Трамп: Не может быть мира, если у Ирана появится ядерное оружие
- 21:45 14.06.2025
- В ближайшие часы Иран планирует «тяжелые и разрушительные» атаки на Израиль
- 20:35 14.06.2025
- Британские власти решили перебросить на Ближний Восток дополнительные истребители
- 19:25 14.06.2025
- Путин сообщил Трампу, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня
- 19:15 14.06.2025
- Путин и Трамп провели очередной телефонный разговор. Затронута тема конфликта Ирана и Израиля
- 19:00 14.06.2025
- Запланированные на 15 июня переговоры США и Ирана в Маскате не состоятся – МИД Омана
- 18:10 14.06.2025
- Нетаньяху: В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать