В ночь на 15 июня Израиль провел серию ударов по объектам инфраструктуры и по зданию Минобороны в Тегеране

09:00 Источник: Интерфакс

ВВС Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары по топливохранилищам в Тегеране, а также - по зданию министерства обороны, сообщают иранские СМИ. По данным властей Ирана, под удары попали ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​два хранилища топлива на северо-западе и на юге столицы. Кроме того, агентство "Тасним" передает, что от удара с воздуха пострадало одно из зданий Минобороны Ирана. Ущерб агентство называет незначительным.

Целями ударов Израиля по Ирану в ночь на воскресенье стало Минобороны и его структуры в Тегеране, сообщают иранские СМИ. По данным агентства "Тасним", ночью Израиль атаковал штаб-квартиру министерства, был нанесен "незначительный ущерб" одному из административных зданий. Агентство информирует, что отдельный удар в том же районе был нанесен по структуре Минобороны - Организации оборонных инноваций и исследований.

В св‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​ою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что была совершена "масштабная серия ударов по объектам инфраструктуры иранского проекта создания ядерного оружия".

В сообщении подтверждается, что атаке подверглись штаб-квартиры Минобороны и Организации оборонных инноваций и исследований в иранской столице, а также "другие объекты, которые способствовали усилиям иранского режима по получению ядерного оружия и где иранский режим прятал свой ядерный архив".

Израиль в рамках операции против Ирана не исключает, что целью может стать иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильский источник. "Удар по Хаменеи не под запретом", - сообщил источник, добавив, что в своем стремлении уничтожить иранскую ядерную программу Израиль не отказывается от любых потенциальных задач.

Сообщается также, что дальнейшие действия Израиля неи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​​​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‍‌‌‌‌​‌​‌​​​‍‌‌‌‌​‌​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​‍‌‌‌‌‌​​‌‌‌​збежны, планируются новые серьезные удары.