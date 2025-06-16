Мир столкнется с излишком производств в Китае и дефицитом в Африке — Орешкин
10:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир через 50 лет может столкнуться с излишком производств и городов на территории Китая и дефицитом в странах Африки в связи с демографическими перекосами. Такое мнение в интервью журналу «Эксперт» выразил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Главная фундаментальная тенденция — это демографические сдвиги. Ход всего XXI века будет зависеть от того, как мир сможет адаптироваться к изменениям региональной и возрастной структуры населения. Быстрый рост численности населения Земли, который наблюдался в последние 100 с лишним лет, закончился. Макрорегионы, которые были драйверами этого процесса, например Китай, перестали быть таковыми», — отметил Орешкин, добавив, что сейчас они будут оказывать мощное влияние на демографию в противоположную сторону.
По его мнению, это принципиально меняет экономическую картину будущего.
«Через 50 лет мир столкнется, например, с перекосом демографии в Китае в сторону людей старшего возраста, а в Африке — с огромным количеством молодого, активного, трудоспособного населения. Для экономики это будет означать, например, излишек городов, производственных мощностей в Китае и дефициты — в Африке», — сказал Орешкин.
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