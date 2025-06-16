Армия Израиля утверждает, что уничтожила уже треть ракетных установок Ирана

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные уничтожили в ходе ударов по Ирану уже треть имевшихся у исламской республики установок для запуска ракет класса земля — земля. Такие данные привела армейская пресс-служба.

«С начала операции уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа пусковых установок иранского режима», — заявили военные.