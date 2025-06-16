Армия Израиля утверждает, что уничтожила уже треть ракетных установок Ирана
14:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные уничтожили в ходе ударов по Ирану уже треть имевшихся у исламской республики установок для запуска ракет класса земля — земля. Такие данные привела армейская пресс-служба.
«С начала операции уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа пусковых установок иранского режима», — заявили военные.
НОВОСТИ
- 14:12 16.06.2025
- РФ выполнила обещания, Украине передано 6 060 тел погибших военных ВСУ — Мединский
- 13:32 16.06.2025
- Центральная Азия — естественный союзник РФ, подчеркнул Песков
- 13:20 16.06.2025
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 320 военнослужащих — МО РФ
- 13:05 16.06.2025
- В Литве уже месяц нет ни одного китайского дипломата
- 13:00 16.06.2025
- Минстрой РФ предложил увеличить ставки за потребление воды без счетчиков
- 12:32 16.06.2025
- Президент Ирана заявил, что сторонникам ядерного оружия нет места в иранской политике
- 12:20 16.06.2025
- США перебрасывают авианосец из Южно-Китайского моря на запад — Reuters
- 12:05 16.06.2025
- На востоке Белоруссии пройдут командно-штабные учения в рамках сборов сил теробороны
- 12:00 16.06.2025
- Израиль возмущен, что на выставке в Ле-Бурже заблокировали павильоны его оборонных фирм
- 11:32 16.06.2025
- Глава МО Израиля пригрозил, что жители Тегерана «скоро заплатят цену» за ракетные обстрелы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать