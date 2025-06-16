Решетников заявил о продолжении укрепления курса рубля и снижении инфляции
17:00 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о продолжении укрепления курса рубля, а также снижении инфляции. Об этом говорится в сообщении кабмина, опубликованном в официальном телеграм-канале правительства России по итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.
«Министр экономического развития Максим Решетников отметил продолжение укрепления курса рубля, а также снижение инфляции», — говорится в сообщении.
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