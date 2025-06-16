Отказ Запада от G8 был большой ошибкой, заявил Трамп на саммите «семерки»

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ коллективного Запада от формата Группы восьми (G8) с участием России был большой ошибкой, и Вашингтон понимает Москву, если она не испытывает большого желания вести диалог с теми, кто несет ответственность за случившееся. Об этом заявил в рамках нынешнего саммита Группы семи (G7) президент США Дональд Трамп.

«Не говорю, что на этом этапе следует. Потому что, наверное, слишком много воды утекло. Но это была большая ошибка», — сказал он на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, комментируя вопрос о том, нужно ли возрождать формат «большой восьмерки». Переговоры американского и канадского лидеров прошли на полях саммита G7 в Кананаскисе (канадская провинция Альберта). «Это было ошибкой. Вы проводите столько времени, обсуждая Россию, а он (российский президент Владимир Путин — прим. ТАСС) более не присутствует за столом [переговоров]», — повторил Трамп.

«Путин беседует со мной. Он не говорит ни с кем другим [на Западе]. Он не хочет говорить, поскольку его сильно оскорбили, когда выставили из G8. И я на его месте был бы тоже [оскорблен]. И вы тоже. И любой другой тоже», — убежден глава вашингтонской администрации. «<…> Могу сказать, что он [Путин], по сути, даже не говорит с людьми, которые его выставили. И я с ним согласен», — добавил Трамп.