Мировые ученые объединились на форсайт-сессии для исследования будущего искусственного интеллекта

19:50

Ведущие AI-исследователи со всего мира объединились на международном форсайте в Санкт-Петербурге в преддверии ПМЭФ. Форсайт-сессия собрала ведущих экспертов в области искусственного интеллекта (AI) из 17 стран мира, такие как Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, Португалия, Бразилия, Чили, Куба, Азербайджан, Белоруссия, Узбекистан, Марокко и другие.

Мероприятие позволило определить перспективы глобального развития искусственного интеллекта на ближайшие годы, а также создать сообщество экспертов по искусственному интеллекту стран БРИКС+. Форсайт-сессия была нацелена на выявление приоритетных направлений ИИ и дальнейших перспектив его развития. Форсайт-сессия в Технохабе – очередной раунд международной научно-технологической форсайт-сессии «AI Horizons». Мероприятие стало продолжением международного научного диалога, который стартовал в этом году в Марокко в рамках Gitex Africa и продолжился в рамках международных конференций в ОАЭ, Сербии и Китае.

«Создание прорывных научных исследований нужно для достижения технологического лидерства – национальной цели, которую нам поставил президент, – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. – Россия готова делиться своим видением будущего развития науки об искусственном интеллекте. В прошлом году эксперты определили 10 ключевых направлений развития науки в области искусственного интеллекта в мире. Именно они легли в основу программы международного форсайта».

«Сегодня в Санкт-Петербурге собрались более 50 ведущих экспертов из 17 стран. Это мероприятие по праву можно назвать одним из самых авторитетных: столь высокий совокупный индекс Хирша участников раньше встречался разве что на крупнейших мировых научных форумах, – отметил старший вице-президент – руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. – Конференция позволила создать уникальное AI-сообщество BRICS+, и я уверен, что вскоре мы увидим результат – не только в дискуссиях, но и в реальных проектах, включая совместные научные публикации».

Мероприятие проводилось в формате рабочих групп, в каждой из которых присутствовали как иностранные, так и топовые российские ученые из таких, организаций как Сбер, AIRI, Сколтех, Альфа-Банк, Т-Банк, ИТМО, МГУ, ВШЭ, МИАН и т.д. Участники рабочих групп международной форсайт-сессии работали в следующих направлениях:

– архитектура, алгоритмы машинного обучения, оптимизация и математика;

– вычисления для AI;

– данные для AI;

– фундаментальные и генеративные модели;

– безопасность, доверие и объяснимость;

– AI для конкретных задач;

– управление, принятие решений и агентские/мультиагентные системы;

– элементы общего AI;

– взаимодействие человека и машины.