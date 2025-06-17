Трамп покинул G7 раньше запланированного срока

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп покидает саммит Группы семи (G7) в Канаде раньше запланированного срока и отправляется в американскую столицу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп вернется в Вашингтон сегодня (в понедельник — прим. ТАСС) вечером, чтобы успеть решить множество важных вопросов», — отметила она.