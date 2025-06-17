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Шойгу прибыл в Пхеньян по спецпоручению Путина, планируется встреча с Ким Чен Ыном

09:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента России Владимира Путина, где, как ожидается, пройдет встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС. Данный визит Шойгу в КНДР является уже третьим за последние почти три месяца.

«Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время прошлого визита 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР», — сообщили в пресс-службе аппарате Совбеза РФ.

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