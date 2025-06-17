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НОВОСТИ

Президент Финляндии заявил, что сейчас не видит смысла в признании Палестины

11:05 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что в настоящее время Хельсинки не планирует признавать палестинское государство в связи с продолжающейся нестабильностью в ближневосточном регионе и обострением конфликта между Израилем и Ираном.

«Сейчас международное сообщество сосредоточено не на вопросе признания Палестины Финляндией», — приводит его слова газета Helsinki Times. Глава государства назвал ключевые условия для возможного признания Палестины: прекращение огня в регионе, начало мирных переговоров с Израилем и достижение соглашения о создании двух государств. «На данный момент я не вижу никаких преимуществ в признании [палестинского государства]», — добавил Стубб.

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