G7 отправляется на «свалку истории», на арену выдвигается G20 — экс-президент Шри-Ланки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Время Группы семи (G7) прошло, страны сегодня сплачиваются вокруг «двадцатки» (G20). Такую оценку высказал основатель аналитического центра «Геополитический картограф», бывший президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.

«Нам необходимо признать, что происходит сдвиг центра силы в сторону многополярного мира. „Семерка“ в общем-то отправляется на свалку истории, и на ее место приходит „двадцатка“. „Двадцатка“ всегда играла ключевую роль, и сейчас страны сплачиваются вокруг „двадцатки“, а не „семерки“. Это признание роли, которую играет БРИКС+. Нужно ее признавать», — сказал он в ходе круглого стола клуба «Валдай» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, американский президент Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио также признают тот факт, что глобальный миропорядок претерпевает изменения.