G7 отправляется на «свалку истории», на арену выдвигается G20 — экс-президент Шри-Ланки
12:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Время Группы семи (G7) прошло, страны сегодня сплачиваются вокруг «двадцатки» (G20). Такую оценку высказал основатель аналитического центра «Геополитический картограф», бывший президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе.
«Нам необходимо признать, что происходит сдвиг центра силы в сторону многополярного мира. „Семерка“ в общем-то отправляется на свалку истории, и на ее место приходит „двадцатка“. „Двадцатка“ всегда играла ключевую роль, и сейчас страны сплачиваются вокруг „двадцатки“, а не „семерки“. Это признание роли, которую играет БРИКС+. Нужно ее признавать», — сказал он в ходе круглого стола клуба «Валдай» в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, американский президент Дональд Трамп и госсекретарь США Марко Рубио также признают тот факт, что глобальный миропорядок претерпевает изменения.
НОВОСТИ
- 13:20 17.06.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 430 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
- 13:05 17.06.2025
- Морпехи отразили попытку высадки 8 катеров десанта ВСУ в Херсонской области — Сальдо
- 13:00 17.06.2025
- Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив — агентство Fars
- 12:56 17.06.2025
- Наталья Сергунина: Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в июле
- 12:20 17.06.2025
- Житель Керчи арестован по подозрению в госизмене за работу на военную разведку Киева
- 12:05 17.06.2025
- На дорогах РФ в настоящий момент курсируют порядка 100 беспилотных грузовиков — Старовойт
- 12:00 17.06.2025
- Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием» и усилит удары в ближайшие часы — генерал
- 11:32 17.06.2025
- Текущие цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей нефти — Новак
- 11:20 17.06.2025
- Как минимум один человек погиб, по меньшей мере трое ранены при обстреле Донецка
- 11:05 17.06.2025
- Президент Финляндии заявил, что сейчас не видит смысла в признании Палестины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать