КСИР подтвердил удар по штаб-квартире «Моссада» и зданию военной разведки Израиля
13:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушно-космические силы (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удар по зданию военной разведки Израиля и штаб-квартире «Моссада». Об этом говорится в заявлении КСИР.
«Сегодня утром ВКС КСИР, несмотря на наличие [у Израиля] передовых систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки армии сионистского режима АМАН и центру планирования террористических операций сионистского режима — „Моссаду“ — в Тель-Авиве, и этот центр сейчас в огне», — приводит текст заявления агентство Tasnim.
Ранее Tasnim сообщил, что база Глилот израильской военной разведки и штаб-квартира «Моссада» недалеко от Тель-Авива поражены ракетным ударом КСИР.
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