Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном
16:12 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном по урегулированию конфликта с Израилем. Об этом сообщило агентство AFP.
Американский лидер, общаясь с журналистами на борту президентского самолета по пути из Канады в США, сказал, что «не особенно настроен на переговоры» с Тегераном. Он сказал, что «хочет реальное окончание конфликта, а не прекращение огня». Трамп настаивал на том, что Иран должен «полностью отказаться», не уточняя, идет ли речь о ядерной программе или о чем-то другом. Он также подтвердил, что во вторник утром посетит Ситуационную комнату Белого дома, чтобы следить за развитием событий в конфликте между Ираном и Израилем.
Трамп также допустил, что может отправить на переговоры с иранской стороной вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стивена Уиткоффа.
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