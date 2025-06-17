Медведев назвал G7 мертвым клубом

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Большая семерка» (G7) давно мертва как формат. Еще когда это была «восьмерка» с участием Москвы, дело приходилось иметь с «зомби», отметил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«[Президент США Дональд] Трамп на G7 указал на место европейским шавкам во главе с Микроном», — написал Медведев, сыронизировав над президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Трампа же он назвал молодцом. «Отчитал за исключение РФ, отказался обсуждать санкции и уехал. Давно было понятно, что это мертвый клуб. Помню, когда мы еще сидели с ними за одним столом. Все они уже тогда были zombie», — констатировал зампред Совбеза РФ. Запись оставлена в соцсети X на английском языке.