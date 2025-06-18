Неустойку за невыплату рассрочки ограничат 20% — Аксаков

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон об ограничении неустойки по рассрочке 20% годовых будет принят в 2025 году и вступит в силу в 2026 году, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы прописали еще одну норму, касающуюся неустойки. Она сейчас никак не ограничена законодательством. И она может со стороны торговых организаций или всяких посредников составлять и 100%, и 200%. Для того, чтобы таких ситуаций не возникало, в законопроекте прописано: неустойка не более 20%. <…> В этом году примем закон, а в следующем году он начнет действовать», — сказал Аксаков.

Он также отметил, что лимит на покупки в рассрочку в 50 тыс. руб., который планируется установить в следующем году, не означает, что граждане не смогут оформить рассрочку на большую сумму. «Сумма может быть любой, тут речь идет только о том, с какого момента банк должен передавать информацию в Бюро кредитных историй», — пояснил депутат.