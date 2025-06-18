Абитуриенты из приграничных регионов в 2025 г. могут поступить в вуз по собеседованию

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьники из Курской, Брянской и Белгородской областей, в которых действует режим контртеррористической операции (КТО), могут пройти вступительные испытания в вузы в форме единого собеседования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Для поступающих, закончивших общеобразовательные организации на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей, предоставлена возможность пройти вступительные испытания в форме единого собеседования», — говорится в сообщении.