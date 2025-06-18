С этого года вузам запрещено увеличивать число мест для платного приема — Минобрнауки

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вузам в ходе этой приемной кампании запрещено увеличивать количество мест для платного приема. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — говорится в сообщении.