Орешкин считает, что демографическая ситуация в мире хуже пессимистических прогнозов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глобальные изменения в демографии хуже всех пессимистических прогнозов, во многих странах население уже начало снижаться. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

«У нас действительно происходят такие глобальные изменения в демографии. Если вспомнить 10-20 лет назад, эксперты в мире говорили о том, что есть проблема перенаселения планеты, численность населения быстро растет, как мы будем с этим справляться, нам не хватит ресурсов. Но то, что мы видим в реальности, и эта реальность зачастую идет хуже всех пессимистических прогнозов, во многих странах население уже начало снижаться. Структура населения кардинально меняется. Нагрузка на работающее население очень быстро растет, — сказа он. — И, на самом деле, численность населения, по мнению многих экспертов, я, на самом деле, с такими экспертами согласен, может не превысить даже 9 млрд человек. И пик мы можем увидеть уже буквально лет через 20 от текущего момента».