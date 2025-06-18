В Словакии проходят задержания в связи с передачей боеприпасов Украине — ТВ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Словакии поводит задержания подозреваемых в нарушении законов при передаче страной боеприпасов в дар Украине. Об этом сообщил телеканал Markiza.

Подозреваемыми, согласно телеканалу, являются бывшие сотрудники словацкого министерства обороны, задействованные на руководящих постах ведомства в период пребывания у власти правительств, составленных либеральными партиями республики. Полиция, в частности, пыталась задержать экс-главу Минобороны и лидера партии «Демократы» Ярослава Надя. Политик, находящийся с сыном в Канаде, проинформировал, что вернется в Словакию в конце июня и готов сотрудничать с правоохранительными органами. Он также отверг выдвигаемые против него обвинения.

Расследование возможных нарушений законов при передаче бывшими словацкими властями в дар Киеву боеприпасов и оружия проводит, согласно телеканалу, Отдел финансовых преступлений Управления полиции по борьбе с организованной преступностью. Надзор за уголовным делом осуществляет Европейская прокуратура (EPPO).

Словацкие СМИ сообщили 21 ноября 2024 года, что по инициативе министерства внутренних дел республики в структуре Управления полиции по борьбе с организованной преступностью была сформирована следственная группа под кодовым названием «Даритель». Ее задача — расследовать подозрения в нарушении законов в процессе передачи бывшими властями страны вооружений и боеприпасов в дар Украине.