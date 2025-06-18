Около 20 000 участников выйдут 21 июня на Ночной забег в Москве
15:18 18.06.2025
В Москве в ночь с 21 на 22 июня состоится двенадцатый Ночной забег. Как сообщают организаторы события, участвовать в нем планируют примерно 20 тыс. любителей легкой атлетики и здорового образа жизни. Они пробегут 10 км по столичным набережным.
Почти 63% зарегистрировавшихся участников планируют выйти на это мероприятие впервые, из них около 37% еще ни разу не принимали участие в событиях московского «Бегового сообщества», еще 63% уже попробовали себя в забегах серии, но на старт Ночного забега планируют выйти впервые.
В нынешнем году стартовый городок забега будет открыт рядом с деловым центром «Москва-Сити», а финишный городок – на территории олимпийского комплекса «Лужники». Участники забега пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и финишируют у Большой спортивной арены. Забег стартует в 22:00 и будет длиться до тех пор, пока последний участник не пересечет финишную черту.
Пять мужчин и пять женщин, которые финишируют первыми, получат памятные кубки, подарки от партнеров и денежные призы.
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