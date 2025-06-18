0
0
0
НОВОСТИ

Около 20 000 участников выйдут 21 июня на Ночной забег в Москве

15:18 18.06.2025

В Москве в ночь с 21 на 22 июня состоится двенадцатый Ночной забег. Как сообщают организаторы события, участвовать в нем планируют примерно 20 тыс. любителей легкой атлетики и здорового образа жизни. Они пробегут 10 км по столичным набережным.

Почти 63% зарегистрировавшихся участников планируют выйти на это мероприятие впервые, из них около 37% еще ни разу не принимали участие в событиях московского «Бегового сообщества», еще 63% уже попробовали себя в забегах серии, но на старт Ночного забега планируют выйти впервые.

В нынешнем году стартовый городок забега будет открыт рядом с деловым центром «Москва-Сити», а финишный городок – на территории олимпийского комплекса «Лужники». Участники забега пробегут по Пресненской, Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережным и финишируют у Большой спортивной арены. Забег стартует в 22:00 и будет длиться до тех пор, пока последний участник не пересечет финишную черту.

Пять мужчин и пять женщин, которые финишируют первыми, получат памятные кубки, подарки от партнеров и денежные призы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10879
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11265
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10588
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10926
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10869
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10862
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10752
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10895
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10777
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10646

Возврат к списку