Сбер сообщил о запуске платформы кейсов внедрения искусственного интеллекта в БРИКС
17:30 18.06.2025
На площадке ПМЭФ-2025 первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин объявил о том, что Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) скоро запустит международную платформу для проверенных примеров внедрения искусственного интеллекта в странах БРИКС – BRICS+ AI Success Hub. Стратегическим партнером международной инициативы выступит Глобальный альянс по ИИ для промышленности и производства (ЮНИДО).
Эта международная платформа призвана стать центром обмена верифицированными реальными кейсами внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях экономики стран БРИКС+ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и страны-партнеры), а также площадкой для сотрудничества, где эксперты и практики из разных стран смогут обмениваться мнениями, проблемами и передовым опытом, связанными с внедрением ИИ-технологий.
«Эта международная платформа представляет собой значительный шаг вперед в создании единой экосистемы, объединяющей разнообразный опыт и экспертные знания стран БРИКС+. Это позволит заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения, и способствовать инновационному сотрудничеству, – отметил Александр Ведяхин. – Альянс в сфере ИИ уже имеет успешный опыт создания кейсов по внедрению искусственного интеллекта. В 2024 году с целью определения перечня наиболее перспективных сценариев использования искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики и органах исполнительной власти было рассмотрено более 600 кейсов из российской и международной практики. Russian AI case book содержит список перспективных решений с использованием классического и генеративного искусственного интеллекта в приоритетных секторах экономики и государственного управления: сельском хозяйстве, промышленности, транспорте, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, финансах, розничной торговле, телекоммуникациях, здравоохранении и образовании».
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