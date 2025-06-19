Во главе Украины должно стоять законное руководство, заявил Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешнее руководство Украины не обладает предусмотренными конституцией страны полномочиями. Эта ситуация должна быть разрешена для переговоров, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя возможность переговоров с Владимиром Зеленским, если тот переизберется в законном порядке на президентский пост, представитель Кремля заметил: «Это же будет тогда выбор украинского народа в рамках демократической процедуры».

«Речь идет о той процедуре, которая предусмотрена украинской конституцией. И то, что вчера говорил президент [РФ Владимир Путин], сводится к тому, что главное — выполнять конституцию, — подчеркнул Песков. — Потому что та ситуация, которая сейчас, если прочитать конституцию, становится понятно, что такая ситуация не предусмотрена».