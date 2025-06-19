Посол Боконтаев: Мы хотели бы преференциального подхода к детям - гражданам Киргизии при их зачислении в школы в РФ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киргизский посол в РФ Кубанычбек Боконтаев попросил преференциального подхода к детям трудовых мигрантов из Киргизии при проведении тестирования на знание русского языка, так как он является в республике официальным.

«Всем хорошо известно, что русский язык в Кыргызской Республике имеет статус официального языка и языка межнационального общения. Абсолютное большинство граждан Кыргызской Республики, включая детей, на достаточно хорошем уровне владеет русским языком. Тем более статус русского языка закреплен в качестве официального в Конституции Кыргызской Республики. В этой связи обращаюсь к нашим российским партнерам: мы хотели бы преференциального подхода к детям, гражданам нашей страны, с учетом вышеизложенного, при их зачислении в школы и проведении тестирования», — сказал Боконтаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).