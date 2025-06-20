Применение США ядерного оружия в Иране было бы катастрофой — Песков

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сообщения СМИ о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, такое развитие событий было бы катастрофическим. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Ранее журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик сообщила, что Вашингтон не исключает применения тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

«Много сейчас спекуляций», — сказал Песков. «Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — добавил представитель Кремля.