Силуанов заявил, что для финансовой стабильности нужно быть скромнее в желаниях

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что для обеспечения финансовой стабильности следует сейчас быть скромнее в своих желаниях. Об этом он сказал, выступая на деловом завтраке «Сбера» на полях ПМЭФ.

«Но что надо делать бюджету, чтобы финансовую стабильность обеспечивать? Надо быть скромнее в желаниях в первую очередь в этих условиях. Это абсолютно точно», — указал глава Минфина.