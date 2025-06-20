Польша претендует на 30 млрд евро из оборонных кредитов ЕС — Минобороны
15:32 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша будет претендовать примерно на 30 млрд евро из фонда милитаризации ЕС (SAFE), что составляет 20% от его общего объема (150 млрд евро). Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Defence24.pl.
«Мы рассчитываем на то, что Польша получит из SAFE около 120-130 млрд злотых (28-30 млрд евро — прим. ТАСС)», — отметил министр. По его словам, дополнительное финансирование позволит нивелировать отставание Европы в производстве боеприпасов.
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