Трансляцию Энергетической панели ПМЭФ покажут на информканале "Росконгресса"
21:24 20.06.2025
С ключевым докладом на заседании выступит главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, модератором дискуссии будет ведущий телеканала RT Рик Санчес.
На панели обсудят, как будет выглядеть энергетика завтрашнего дня и какие факторы определят ее развитие, какую роль в этом процессе сыграют новые технологии, какая страна первой сможет обеспечить переход к новому облику энергетики. Также участники заседания поговорят о том, что ждет нефтяную отрасль на фоне происходящих изменений.
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