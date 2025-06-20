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НОВОСТИ

Трансляцию Энергетической панели ПМЭФ покажут на информканале "Росконгресса"

21:24 20.06.2025

21 июня в 10:00 начнется трансляция Энергетической панели Петербургского международного экономического форума. Увидеть ее можно будет на внутреннем телевидении ПМЭФ и информационном канале «Росконгресса».

С ключевым докладом на заседании выступит главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, модератором дискуссии будет ведущий телеканала RT Рик Санчес.

На панели обсудят, как будет выглядеть энергетика завтрашнего дня и какие факторы определят ее развитие, какую роль в этом процессе сыграют новые технологии, какая страна первой сможет обеспечить переход к новому облику энергетики. Также участники заседания поговорят о том, что ждет нефтяную отрасль на фоне происходящих изменений.

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