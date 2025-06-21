За ночь над регионами РФ сбиты пять украинских БПЛА
08:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Мордовия», — сказали в Минобороны.
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