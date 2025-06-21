За ночь над регионами РФ сбиты пять украинских БПЛА

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА — над территориями Курской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Мордовия», — сказали в Минобороны.