Глава МИД Ирана заявил, что планирует 23 июня встретиться в Москве с Путиным

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи планирует направиться 23 июня в российскую столицу для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC News, побеседовавший с министром иностранных дел исламской республики.

«Он (Арагчи — прим. ТАСС) сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным», — заявила журналистка NBC News Андреа Митчелл.