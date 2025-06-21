Глава МИД Ирана заявил, что планирует 23 июня встретиться в Москве с Путиным
08:50 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи планирует направиться 23 июня в российскую столицу для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC News, побеседовавший с министром иностранных дел исламской республики.
«Он (Арагчи — прим. ТАСС) сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным», — заявила журналистка NBC News Андреа Митчелл.
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