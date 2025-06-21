Работу Энергетической панели на ПМЭФ-2025 открыл глава «Роснефти» Игорь Сечин

10:30

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме стартовала энергетическая панель. Ее работу открыл главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, который выступил с ключевым докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

Модератором Энергетической панели выступает американский журналист, ведущий телеканала RT Рик Санчес.

В работе панели участвуют председатель Совета директоров «Роснефти» Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, главный исполнительный директор Pertamina Симон Алойсиус Мантири, президент Schlumberger в Азии Шериф Шохди, академик Российской академии наук Александр Дынкин, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, председатель Наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака, президент «ТОФС» Давид Гаджимирзаев. За обсуждением следят чиновники разных уровней, крупнейших российских и зарубежных компаний различных отраслей, ученые и эксперты.

Трансляцию заседания можно увидеть на внутреннем телевидении ПМЭФ и информационном канале «Росконгресса».