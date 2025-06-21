Желающие отменить ЕГЭ не могут предложить альтернативу — Музаев
12:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предлагающие отменить ЕГЭ, не могут предложить достойную альтернативу. Сейчас качество экзамена отвечает требованиям системы образования, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Когда мне в очередной раз задают вопрос: „Когда вы отмените ЕГЭ?“ Я всегда отвечаю: „Когда будет предложена альтернатива“. Все, кто предлагает отменить ЕГЭ, не могут предложить альтернативу», — сказал он.
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