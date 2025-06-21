Игорь Сечин: мировая атомная энергетика переживает второе рождение
12:56 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Доклад «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» открыл энергетическую панель ПМЭФ-2025. «На фоне роста потребления все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение. Это хорошо иллюстрирует цена уранового топлива, выросшая за последние семь лет более чем в три раза», - заявил Сечин. По его словам, еще в 30-е годы XX века была сформулирована идея термоядерного синтеза, а многие известные ученые стремились воспроизвести этот процесс и управлять им. Теоретически, термоядерный синтез способен генерировать почти в 4 млн раз больше энергии, чем сжигание нефти или угля, отметил Сечин, но для поддержания термоядерной реакции и устойчивого получения энергии нужно усовершенствовать методы удержания плазмы, обеспечения ее стабильности, а также повышения коэффициента полезного действия.
Буквально несколько лет назад атомная энергетика была в кризисе и проблемы были даже у таких крупных игроков, как Westinghouse и Areva. Но потом ситуация начала меняться. «За последние 5 лет ежегодные глобальные инвестиции в атомную энергетику увеличились на 50% и в прошлом году достигли 70 млрд долл., - подчеркнул Сечин. - Китай становится сегодня одним из лидеров атомной энергетики. За последние десять лет установленная мощность атомной генерации этой страны выросла в пять раз и приблизилась к 60 ГВт. В ближайшие годы Китай планирует завершить строительство ещё 32 реакторов».
Сечин обратил внимание, что КНР, развивая свою атомную промышленность, опирается на технологические достижения ведущих атомных держав – России, США и Франции. Причем у России есть огромный опыт строительства атомных электростанций, а стоимость самого современного российского реактора ВВЭР-1200 существенно ниже, чем американского «AP-1000». Такие реакторы уже работают в России и будут вводиться в эксплуатацию в дружественных РФ государствах.
При этом только семь стран, включая Россию, контролируют более 90% мирового производства уранового топлива и около 70% мировых запасов урана. «Россия сегодня – единственная в мире страна, обладающая компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи урана до утилизации ядерного топлива. Всего по российским технологиям в мире построено 80 атомных реакторов», - рассказал он. По мнению главы «Роснефти», атомная сфера в скором времени получит существенные инвестиции.
Сечин обратил внимание на то, что атомная энергетика - это «технологии двойного назначения»: «Вопросу нераспространения ядерного оружия должно уделяться самое пристальное внимание, ведь считается, что именно из-за него и происходит сейчас обострение ближневосточного конфликта».
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