Новый выброс нефтепродуктов произошел в реке Енисей, где ранее была авария — глава района
16:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей случился при подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге в месте, где ранее произошел разлив 30 тонн дизтоплива. Объем выброса пока неизвестен, сообщил в своем телеграм-канале глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских.
«Спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработки акватории жидким и сухим сорбентом», — отметил Озерских.
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