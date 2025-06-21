Новый выброс нефтепродуктов произошел в реке Енисей, где ранее была авария — глава района

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый выброс нефтепродуктов в акваторию реки Енисей случился при подготовке к подъему затонувшего судна на Казачинском пороге в месте, где ранее произошел разлив 30 тонн дизтоплива. Объем выброса пока неизвестен, сообщил в своем телеграм-канале глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских.

«Спасатели ведут активную работу по сдерживанию распространения нефтяного пятна с помощью боновых заграждений и обработки акватории жидким и сухим сорбентом», — отметил Озерских.