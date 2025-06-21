Россия не сделала ни одного недружественного шага по отношению к Германии — Володин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не сделала ни одного недружественного шага по отношению к Германии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину на полях Петербургского международного экономического форума.

«Россия ни одного недружественного шага по отношению к Германии не сделала. И когда речь идет о тех [прошлых] годах наших отношений, и в плане экономики, посмотрите, насколько от этого выигрывала в первую очередь Германия. И сегодня рецессия, проблемы — ну, это можно лишь трактовать как неэффективную политику и ошибки со стороны правящего класса», — сказал Володин в ролике, опубликованном в телеграм-канале Зарубина, отвечая на вопрос о том, почему Германия словно забыла все, что сделала для нее Россия.