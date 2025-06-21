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ВСУ за сутки потеряли свыше 1 350 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

18:30 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за минувшие сутки потеряли свыше 1 350 военнослужащих в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 160 военных, в зоне «Запада» — более 220 человек, в зоне «Юга» — свыше 180, в зоне «Центра» — до 515, в зоне «Востока» — более 200, в зоне «Днепра» — до 75.

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