0
0
18
НОВОСТИ

Участники ПМЭФ отметили важность синергии при использовании традиционных и новых источников энергии

18:09 21.06.2025

Сечин, Роснефть, пмэф, доклад
Фото с сайта www.rosneft.ru
Вице-президент китайской CNPC Чжан Даовэй на Петербургском международном экономическом форуме заявил о необходимости синергии традиционных и новых источников энергии. Чжан Даовэй поддержал идеи, высказанные главой «Роснефти» Игорем Сечиным в докладе «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» посвященном состоянию мировой энергетики.

«Мы всегда считали, что в условиях курса на энергопереход необходимо придерживаться синергетического, комплексного развития традиционных и новых источников энергии, в полной мере учитывать особенности и степень развития рынков наших стран, должным образом увязывать энергопереход с энергобезопасностью, продвигать справедливую и устойчивую модель энергетической трансформации», - заявил Чжан Даовэй.

По его словам, CNPC с одной стороны, продолжает наращивать объемы разведки и разработки нефтегазовых месторождений внутри страны и импорт высококачественных ресурсов из-за рубежа, в том числе укрепляя долгосрочное сотрудничество с Россией в области торговли углеводородами. С другой стороны, компания придерживается стратегии «зеленого», низкоуглеродного развития и развивает «трехшаговую стратегию», сочетающую проекты в нефтегазовой сфере с использованием энергии ветра, солнца, геотермальных, водородных технологий и технологий улавливания углерода.

Президент и главный исполнительный директор индонезийской Pertamina Симон Алоисиус Мантири заявил, что компания следует двойной стратегии роста, основанной как на традиционных ресурсах, так и на низкоуглеродных решениях. «Природный газ находится в центре нашей стратегии перехода к более чистым видам топлива. И сегодня мы расширяем наши мощности и способности производства СПГ как для отечественных, так и для экспортных потребностей», - считает Мантири. По его словам, за счет достижения баланса источников энергоресурсов и всеобъемлющего подхода компания способна обеспечить высокие темпы экономического роста и параллельно с этим - углеродной нейтральности.

Как заявил исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, Индия не выбирает между доступом к энергии и инновациями, а интегрирует и то, и другое: «Разрабатывая масштабируемые, учитывающие конкретные условия решения, она решает местные приоритеты и одновременно вносит значительный вклад в обеспечение глобальной устойчивости. От сельских микросетей до энергоэффективных центров обработки данных - Индия превращает свой потенциал в стратегический актив».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:12 21.06.2025
АЭС опять актуальны во всем мире, уверены участники энергопанели ПМЭФ-2025
0
27
18:06 21.06.2025
Председатель Совета директоров «Роснефти» Аль-Сада: из-за недостаточных инвестиций в углеводородный сектор мир может столкнуться с нехваткой энергоресурсов
0
48
18:00 21.06.2025
Белоруссия освободила 14 заключенных по просьбе Трампа — заместитель Келлога
0
67
17:00 21.06.2025
Россия не сделала ни одного недружественного шага по отношению к Германии — Володин
0
184
16:48 21.06.2025
Сечин обозначил ценовой ориентир «Роснефти»: 45 долларов за баррель в 2025 году и 42-43 доллара за баррель в 2026 году
0
205
16:14 21.06.2025
Игорь Сечин о давлении со стороны Запада: «Победа будет за нами!»
0
230
16:01 21.06.2025
Сечин ждет от банковской системы увеличения вклада в экономику страны за счет повышения дивидендных выплат
0
254
16:00 21.06.2025
Новый выброс нефтепродуктов произошел в реке Енисей, где ранее была авария — глава района
0
259
15:58 21.06.2025
Сбер разработал AI-помощника по кибербезопасности для бизнеса и граждан
0
221
15:42 21.06.2025
Без ресурсов России, Венесуэлы и Ирана невозможен переход к новому облику мировой энергетики, считает Игорь Сечин
0
264

Возврат к списку