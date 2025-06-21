Участники ПМЭФ отметили важность синергии при использовании традиционных и новых источников энергии
18:09 21.06.2025
|Фото с сайта www.rosneft.ru
«Мы всегда считали, что в условиях курса на энергопереход необходимо придерживаться синергетического, комплексного развития традиционных и новых источников энергии, в полной мере учитывать особенности и степень развития рынков наших стран, должным образом увязывать энергопереход с энергобезопасностью, продвигать справедливую и устойчивую модель энергетической трансформации», - заявил Чжан Даовэй.
По его словам, CNPC с одной стороны, продолжает наращивать объемы разведки и разработки нефтегазовых месторождений внутри страны и импорт высококачественных ресурсов из-за рубежа, в том числе укрепляя долгосрочное сотрудничество с Россией в области торговли углеводородами. С другой стороны, компания придерживается стратегии «зеленого», низкоуглеродного развития и развивает «трехшаговую стратегию», сочетающую проекты в нефтегазовой сфере с использованием энергии ветра, солнца, геотермальных, водородных технологий и технологий улавливания углерода.
Президент и главный исполнительный директор индонезийской Pertamina Симон Алоисиус Мантири заявил, что компания следует двойной стратегии роста, основанной как на традиционных ресурсах, так и на низкоуглеродных решениях. «Природный газ находится в центре нашей стратегии перехода к более чистым видам топлива. И сегодня мы расширяем наши мощности и способности производства СПГ как для отечественных, так и для экспортных потребностей», - считает Мантири. По его словам, за счет достижения баланса источников энергоресурсов и всеобъемлющего подхода компания способна обеспечить высокие темпы экономического роста и параллельно с этим - углеродной нейтральности.
Как заявил исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад, Индия не выбирает между доступом к энергии и инновациями, а интегрирует и то, и другое: «Разрабатывая масштабируемые, учитывающие конкретные условия решения, она решает местные приоритеты и одновременно вносит значительный вклад в обеспечение глобальной устойчивости. От сельских микросетей до энергоэффективных центров обработки данных - Индия превращает свой потенциал в стратегический актив».
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