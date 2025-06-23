За ночь сбиты 23 БПЛА над тремя регионами юга России
09:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 БПЛА над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В период с 22:00 мск 22 июня текущего года до 7:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Волгоградской области. Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Волгоградской области и четыре БПЛА — над территорией Астраханской области», — сказали в ведомстве.
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