0
0
96
НОВОСТИ

За ночь сбиты 23 БПЛА над тремя регионами юга России

09:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 БПЛА над Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 22:00 мск 22 июня текущего года до 7:00 мск 23 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Волгоградской области. Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Волгоградской области и четыре БПЛА — над территорией Астраханской области», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 23.06.2025
Цена нефти Brent на ICE превысила $81 за баррель
0
69
09:20 23.06.2025
СБ ООН должен передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ — постпред Ирана
0
98
09:05 23.06.2025
Трамп допустил смену власти в Иране, если его руководство не делает страну «вновь великой»
0
127
20:00 22.06.2025
«Естественно, США должны получить ответ» на удары по ядерным объектам – президент Ирана
0
682
19:50 22.06.2025
Испания и Италия смогли добиться отсрочки по реализации договоренности стран НАТО о повышении расходов на оборону
0
718
19:28 22.06.2025
Тайские военные закрыли КПП на границе Таиланда и Камбоджи
0
699
18:32 22.06.2025
Власти США предупредили население о том, что ирано-израильсикй конфликт может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения
0
701
16:25 22.06.2025
Парламент Ирана пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть
0
918
15:35 22.06.2025
Пентагон: Операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа
0
803
14:00 22.06.2025
Глава МИД Ирана собирается в Москву, планируется встреча с президентом РФ - СМИ
0
927

Возврат к списку