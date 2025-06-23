Иран ценит позицию России, осудившей удары США по республике — глава иранского МИД

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тегеран ценит позицию Москвы, самым решительным образом осудившей агрессию США в отношении Ирана. Об этом по прибытии в российскую столицу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Атака Америки — нападение и агрессия, которая должна быть однозначно осуждена. Мы ценим позицию России, которая в воскресенье осудила эту агрессию самым решительным образом», — сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.