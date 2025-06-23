США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов — NYT
11:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высшее руководство США не в курсе, куда Иран мог переместить запасы обогащенного урана после американских ударов по ядерным объектам исламской республики. Такую оценку привела газета The New York Times (NYT).
По ее информации, ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не знают ничего о местоположении 400 кг обогащенного до 60% иранского урана. При этом удары по ядерной инфраструктуре Ирана могли отбросить ее развитие на 2-5 лет, считает издание.
НОВОСТИ
- 12:32 23.06.2025
- США после ударов по Ирану показали неспособность учиться на ошибках прошлого — Hindu
- 12:20 23.06.2025
- Каллас утверждает, что ЕС на 80% выполнил обещание поставить Киеву 2 млн снарядов
- 12:05 23.06.2025
- Армия Израиля сообщила, что зафиксировала новый ракетный залп из Ирана
- 12:00 23.06.2025
- ЕС должен использовать торговую политику для реадмиссии мигрантов — бельгийский министр
- 11:20 23.06.2025
- Два человека погибли после нападения медведя в Южно-Сахалинске
- 11:05 23.06.2025
- Попытки Запада сохранить выгодную ему модель глобализации привели к дестабилизации — Путин
- 11:00 23.06.2025
- Иран продолжит обогащать уран в мирных целях вопреки внешнему давлению — замглавы МИД
- 10:32 23.06.2025
- Трамп получил от Ирана послание с угрозой терроризма — NBC
- 10:20 23.06.2025
- Запад намерен держать Приднестровье как потенциальную горячую точку для РФ — Додон
- 10:05 23.06.2025
- Иран ценит позицию России, осудившей удары США по республике — глава иранского МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать