США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов — NYT

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшее руководство США не в курсе, куда Иран мог переместить запасы обогащенного урана после американских ударов по ядерным объектам исламской республики. Такую оценку привела газета The New York Times (NYT).

По ее информации, ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не знают ничего о местоположении 400 кг обогащенного до 60% иранского урана. При этом удары по ядерной инфраструктуре Ирана могли отбросить ее развитие на 2-5 лет, считает издание.