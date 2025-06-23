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НОВОСТИ

Армия Израиля сообщила, что зафиксировала новый ракетный залп из Ирана

12:05 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в заявлении. Израильские военные «работают над перехватом угрозы», добавили в пресс-службе.

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