Армия Израиля сообщила, что зафиксировала новый ракетный залп из Ирана

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в заявлении. Израильские военные «работают над перехватом угрозы», добавили в пресс-службе.