Армия Израиля сообщила, что зафиксировала новый ракетный залп из Ирана
12:05 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в заявлении. Израильские военные «работают над перехватом угрозы», добавили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 12:32 23.06.2025
- США после ударов по Ирану показали неспособность учиться на ошибках прошлого — Hindu
- 12:20 23.06.2025
- Каллас утверждает, что ЕС на 80% выполнил обещание поставить Киеву 2 млн снарядов
- 12:00 23.06.2025
- ЕС должен использовать торговую политику для реадмиссии мигрантов — бельгийский министр
- 11:32 23.06.2025
- США не знают, куда Иран переместил свои запасы урана после американских ударов — NYT
- 11:20 23.06.2025
- Два человека погибли после нападения медведя в Южно-Сахалинске
- 11:05 23.06.2025
- Попытки Запада сохранить выгодную ему модель глобализации привели к дестабилизации — Путин
- 11:00 23.06.2025
- Иран продолжит обогащать уран в мирных целях вопреки внешнему давлению — замглавы МИД
- 10:32 23.06.2025
- Трамп получил от Ирана послание с угрозой терроризма — NBC
- 10:20 23.06.2025
- Запад намерен держать Приднестровье как потенциальную горячую точку для РФ — Додон
- 10:05 23.06.2025
- Иран ценит позицию России, осудившей удары США по республике — глава иранского МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать