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НОВОСТИ

Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре — Axios

20:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран произвел запуск шести ракет в направлении американских военных баз, расположенных в Катаре. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Израильский чиновник заявил мне, что Иран осуществил запуск шести ракет в направлении баз США в Катаре», — написал он на своей странице в социальной сети X.

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