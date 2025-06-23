Иран запустил шесть ракет в направлении военных баз США в Катаре — Axios
20:00 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран произвел запуск шести ракет в направлении американских военных баз, расположенных в Катаре. Об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.
«Израильский чиновник заявил мне, что Иран осуществил запуск шести ракет в направлении баз США в Катаре», — написал он на своей странице в социальной сети X.
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