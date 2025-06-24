В России будет расчищено более тысячи километров рек — Дмитрий Патрушев
11:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более тысячи километров речных русел планируется расчистить в ходе реализации федерального проекта «Вода России», рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в интервью «Комсомольской правде».
«Через федеральный проект „Вода России“ оздоровление так или иначе коснется практически всех крупных водных артерий нашей страны. Это будут не только новые очистные сооружения, но и расчистка более 1 000 километров рек, что позволит создать комфортные условия для миллионов людей, проживающих вблизи водных объектов. Кроме того, запланированы мероприятия по улучшению состояния озер и водохранилищ», — отметил Патрушев, чьи слова приводит пресс-служба.
Особое внимание, по словам вице-премьера, уделяется мероприятиям в границах объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, исторических туристических центров. В качестве примера Патрушев привел восстановление рек и озер Гатчинского парка в Ленинградской области.
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