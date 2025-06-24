Российские войска освободили Дылеевку в ДНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.