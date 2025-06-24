Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
13:20 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие освободили населенный пункт Дылеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском военном ведомстве.
НОВОСТИ
- 13:05 24.06.2025
- Цель саммита НАТО увеличить расходы до 5% ВВП, и им нужен монстр — Россия, считает Песков
- 13:00 24.06.2025
- Вагенкнехт назвала «нездоровым» увеличение военного бюджета Германии в три раза
- 12:32 24.06.2025
- Экс-премьер Италии Конте считает возможным закупку российского газа в будущем
- 12:20 24.06.2025
- Информации о том, что в Иране нет утечки радиации, можно доверять — Нарышкин
- 12:05 24.06.2025
- Иран заявил, что победил Израиль, вынудив его прекратить агрессию
- 12:00 24.06.2025
- Глава МО Израиля поручил армии нанести новые удары по Тегерану в ответ на иранский обстрел
- 11:32 24.06.2025
- 120 жилых домов разрушены, 500 повреждены в провинции Тегеран в результате ударов Израиля
- 11:20 24.06.2025
- Израильская армия заявила, что засекла новый запуск ракет со стороны Ирана
- 11:05 24.06.2025
- Зеленский сообщил, что не собирается оставлять власть до конца конфликта
- 11:00 24.06.2025
- В России будет расчищено более тысячи километров рек — Дмитрий Патрушев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать