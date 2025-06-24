РФ верит словам Сербии о приостановке экспорта оружия, но «проверять будем» — Нарышкин
13:32 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва верит заявлениям Белграда о приостановке поставок оружия на экспорт, но будет проверять, как они исполняются на деле. Об этом заявил ТАСС глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Насколько я понимаю, реакция уже состоялась вчера. Президент [Сербии Александар] Вучич выступил, сделал заявление о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия на экспорт», — сказал руководитель СВР. Таким образом он ответил на вопрос, какую реакцию Москва ожидает от Белграда после информации СВР в связи с поставками Сербии военной продукции на Украину.
«Проверять будем», — подчеркнул Нарышкин, отвечая на вопрос, верят ли в Москве словам из Белграда.
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