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На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ

14:32 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что их учебный центр атаковали беспилотники.

В телеграм-канале Сухопутных войск говорится, что удар нанесен во вторник по территории одного из учебных центров. В пресс-службе утверждают, что потерь удалось избежать, ранен один военнослужащий.

22 июня Сухопутные войска также заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону. В результате трое военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения.

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