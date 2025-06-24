На Украине заявили об ударе по учебному центру ВСУ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что их учебный центр атаковали беспилотники.

В телеграм-канале Сухопутных войск говорится, что удар нанесен во вторник по территории одного из учебных центров. В пресс-службе утверждают, что потерь удалось избежать, ранен один военнослужащий.

22 июня Сухопутные войска также заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону. В результате трое военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения.