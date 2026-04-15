Иран пока не готов обсуждать передачу России обогащенного урана — МИД республики

17:12 15.04.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стороны переговоров обсуждают различные варианты урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, Иран пока не готов говорить о возможной передаче России обогащенного урана. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«По различным аспектам любого соглашения по ядерному вопросу существует много вариантов, — ответил дипломат на брифинге на вопрос о том, как в Тегеране оценивают предложение Москвы принять иранский обогащенный уран. — В настоящее время мы еще не достигли этого этапа, потому что в ходе переговоров (с США в 2025 году и в 2026 году — прим. ТАСС), как вы видели, мы столкнулись с нарушениями обязательств и недобросовестностью со стороны США».

Как уточнил Багаи, «нужно посмотреть, к чему приведет дальнейший путь и какой вариант в итоге может быть согласован». «Военное нападение на Иран произошло, и все, что было согласовано или находилось в процессе согласования в ходе переговоров, было в той или иной мере отложено в сторону», — добавил он.

НОВОСТИ

17:00 15.04.2026
ВВП РФ сократился на 1,8% за январь–февраль, сообщил Путин
0
76
16:32 15.04.2026
Четыре человека погибли, 20 ранены в результате стрельбы в школе в Турции
0
129
16:30 15.04.2026
В марте СберСити занял первое место по продажам квартир в старой Москве
0
119
16:12 15.04.2026
На Бали создали патрульную группу для наблюдения за иностранцами
0
146
16:00 15.04.2026
В Дагестане из-за схода лавины погиб пограничник
0
176
15:32 15.04.2026
В Нидерландах заявили о сохранении «тревожно высокого» уровня антисемитизма
0
235
15:12 15.04.2026
Европейская комиссия выделяет свыше 1 млрд евро на оборонные проекты
0
249
15:00 15.04.2026
Президент США утверждает, что своим нападением на Иран спас Ближний Восток
0
276
14:55 15.04.2026
Бессмертный полк онлайн вновь объединит миллионы людей по всей стране
0
248
14:32 15.04.2026
В результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака погиб водитель
0
298

