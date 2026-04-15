Иран пока не готов обсуждать передачу России обогащенного урана — МИД республики

Стороны переговоров обсуждают различные варианты урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, Иран пока не готов говорить о возможной передаче России обогащенного урана. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«По различным аспектам любого соглашения по ядерному вопросу существует много вариантов, — ответил дипломат на брифинге на вопрос о том, как в Тегеране оценивают предложение Москвы принять иранский обогащенный уран. — В настоящее время мы еще не достигли этого этапа, потому что в ходе переговоров (с США в 2025 году и в 2026 году — прим. ТАСС), как вы видели, мы столкнулись с нарушениями обязательств и недобросовестностью со стороны США».

Как уточнил Багаи, «нужно посмотреть, к чему приведет дальнейший путь и какой вариант в итоге может быть согласован». «Военное нападение на Иран произошло, и все, что было согласовано или находилось в процессе согласования в ходе переговоров, было в той или иной мере отложено в сторону», — добавил он.