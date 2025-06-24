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НОВОСТИ

ВДНХ, парки и музеи Москвы приглашают на программу в честь Дня молодежи — Сергунина

15:02 24.06.2025

В Москве всю неделю на более чем 250 площадках будут проходить события, посвященные Дню молодежи. Гостей ждут ВДНХ, парки, музеи, культурные центры, улицы и бульвары, а также площадки проекта «Лето в Москве». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, основные события будут проходить на Болотной площади.

«Фестиваль посвятят патриотизму, карьере, творчеству, спорту и волонтерству, - сообщила заммэра. - Его главная тема — “Знай. Люби. Гордись. Приумножай”. Ребят ждут встречи с участниками специальной военной операции, экскурсии, благотворительные акции, соревнования и мастер-классы. Много интересного будет и в других районах столицы».

На фестивале «День молодежи» будут выступать молодые музыканты и уже популярные артисты, а эксперты планируют проводить карьерные консультации для желающих. В интерактивной программе также викторины, мастер-классы, лекции и спортивные турниры.

Например, на ВДНХ устроят несколько экскурсий, в том числе в центре «Космонавтика и авиация», где гости смогут узнать о первых космонавтах. На книжной выставке «Молодость — это фантастика» в Культурном центре ЗИЛ и на поэтическом марафоне в Доме А.Ф. Лосева молодые поэты планируют читать свои стихи.

В Измайловском парке состоиться молодежный межнациональный фестиваль. На нем можно будет поучаствовать в спортивных и танцевальных соревнованиях, в конкурсе граффити, мастер-классах по технике рисования аэрозольными красками, занятиях йогой и концертах.

В музее-заповеднике «Коломенское» можно будет увидеть выступления оркестров и джазовых коллективов.

В Дарвиновском музее пройдет видеоэкскурсия со спецэффектами «Многообразие жизни на Земле» и квест. В Доме культуры «Культурный центр» при поддержке общества «Знание» можно будет увидеть документальный фильм, посвященный российским студенческим отрядам.

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