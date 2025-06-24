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Дропперам будет грозить до 6 лет лишения свободы

17:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов — лиц, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты. Максимально возможное наказание предполагает до 6 лет лишения свободы со штрафом или ограничением свободы.

Новые положения внесены в статью 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Теперь лицо, передавшее из корыстных побуждений другому человеку свою банковскую карту или доступ к ней для совершения неправомерных операций, понесет наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или в размере своего дохода за период от 3 месяцев до года, или обязательных работ до 480 часов, или исправительных работ на срок до 2 лет, или в виде ограничения свободы на тот же срок. В перечень возможных наказаний также входят принудительные работы на срок до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок. Такое же наказание понесут лица, совершившие мошеннические действия, используя банковскую карту по указанию другого человека.

Кроме того, если человек, не являющийся стороной договора об использовании карты, приобрел или передал ее из корыстных побуждений для совершения неправомерных операций, ему грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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