В Пентагоне считают, что НАТО пора пересмотреть ядерные доктрины
19:10 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора (НАТО) должна пересмотреть свои ядерные доктрины в свете шагов России. С таким заявлением выступил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность главы Европейского командования (EUCOM, ЮКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
«Недавние модификации ядерной доктрины России наводят на мысль о потенциальном понижении порога применения ядерного оружия. Эти изменения в совокупности с широкой схемой развития ядерной сферы, а также риторикой со стороны России дают основания на переоценку нашей собственной позиции», — утверждал Гринкевич на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Он отвечал на вопрос о том, необходимо ли НАТО «внести какие-либо изменения» в свои ядерные доктрины, принимая во внимание «риторику России». Глава ЮКОМ по традиции занимает должность главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе.
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