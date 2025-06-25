Слова Трампа о статье 5 НАТО поставили под угрозу саммит альянса в Гааге — FT

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комментарии президента США Дональда Трампа относительно статьи 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году, омрачили саммит НАТО в Гааге и поставили под угрозу проведение мероприятия. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Ранее американский лидер не дал однозначного ответа на вопрос, остается ли он привержен принципу коллективной обороны, закрепленному в этой статье договора. «Зависит от того, какого определения вы придерживаетесь», — сказал хозяин Белого дома.

«Саммит зависит от того, какое решение примет Трамп, — отметил один из собеседников FT. — Мы все сидим здесь и ждем, когда он скажет нам, будет ли защищать Европу».

Саммит НАТО проходит в Гааге с 24 по 25 июня. Его главная тема — увеличение нижнего порога расходов на оборону государствами — участниками альянса до 5% ВВП.